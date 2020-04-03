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З’явилися свіжі статистичні дані щодо поширення COVID-19 у світі. На жаль, тепер 204 країни борються з вірусом, а загальна кількість хворих переступила позначку в мільйон осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 квітня, стало відомо, що у світі нараховано 1015877 хворих на коронавірус. Такі дані навели на порталі Worldometers. Кількість смертей у світі зросла з 47,259 до 53,218. Одужати вдалось 212,993 людям.
Смертоносний вірус зафіксували в 204 країнах. За кількістю хворих США стоять на 1 місці – 245,193 особи. Також тут 6,088 смертей та 10,403 людей, які одужали.
Італія та Іспанія майже вирівнялися. Тут 115,242 та 112,065 випадків відповідно. В Італії кількість смертей зросла до 13,915 осіб, а в Іспанії – до 10,348 осіб.
08:06: Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за мільйон осіб
15:10: Майстер манікюру почала надавати послуги через щілину у дверях
13:19: У березні до України повернулась рекордна кількість емігрантів
12:44: Медичним працівникам швидкої допомоги теж збільшать оклад втричі - МОЗ
12:16: Світ вийде з карантину голодним, озлобленим, агресивним – політолог
11:34: $6 за годину – Письменник пояснив причину великої кількості в’язнів у США
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