Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за мільйон осіб

Аня Мартинюк 03 квітня 2020, 08:06

З’явилися свіжі статистичні дані щодо поширення COVID-19 у світі. На жаль, тепер 204 країни борються з вірусом, а загальна кількість хворих переступила позначку в мільйон осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 квітня, стало відомо, що у світі нараховано 1015877 хворих на коронавірус. Такі дані навели на порталі Worldometers. Кількість смертей у світі зросла з 47,259 до 53,218. Одужати вдалось 212,993 людям.

Смертоносний вірус зафіксували в 204 країнах. За кількістю хворих США стоять на 1 місці – 245,193 особи. Також тут 6,088 смертей та 10,403 людей, які одужали.

Італія та Іспанія майже вирівнялися. Тут 115,242 та 112,065 випадків відповідно. В Італії кількість смертей зросла до 13,915 осіб, а в Іспанії – до 10,348 осіб.