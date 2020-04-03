Дві нові смерті – В МОЗ навели дані про COVID-19

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Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує рости. Також побільшало смертей від китайського вірусу.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ представили останні дані щодо поширення коронавірусної інфекції. На жаль, станом на вечір 2 квітня кількість хворих зросла до 897 осіб. З них 22 летальних випадки та 19 людей, які одужали.
На жаль, у МОЗ не уточняють вік людей, які загинули, одужали чи просто інфікувались. В результаті інтернет-спільнота закликала МОЗ прозоріше надавати інформацію, щоб краще розуміти, хто в зоні ризику.
«І все-таки, чи буде статистика летальних випадків за віком? Повідомлення в офіційній групі швидко поправили, але пан Ляшко у своєму зверненнi однозначно заявляв: "всі летальні старше 50 років", що очевидно неправда», - зазначила користувачка Олена Пруднікова.
Нагадаємо, раніше медексперти зазначали, що люди похилого віку з «букетом» хвороб найвразливіші.
08:06: Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за мільйон осіб
15:10: Майстер манікюру почала надавати послуги через щілину у дверях
13:19: У березні до України повернулась рекордна кількість емігрантів
12:44: Медичним працівникам швидкої допомоги теж збільшать оклад втричі - МОЗ
12:16: Світ вийде з карантину голодним, озлобленим, агресивним – політолог
11:34: $6 за годину – Письменник пояснив причину великої кількості в’язнів у США
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