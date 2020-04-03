Дві нові смерті – В МОЗ навели дані про COVID-19

Аня Мартинюк 03 квітня 2020, 07:31

Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує рости. Також побільшало смертей від китайського вірусу.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ представили останні дані щодо поширення коронавірусної інфекції. На жаль, станом на вечір 2 квітня кількість хворих зросла до 897 осіб. З них 22 летальних випадки та 19 людей, які одужали.

На жаль, у МОЗ не уточняють вік людей, які загинули, одужали чи просто інфікувались. В результаті інтернет-спільнота закликала МОЗ прозоріше надавати інформацію, щоб краще розуміти, хто в зоні ризику.

«І все-таки, чи буде статистика летальних випадків за віком? Повідомлення в офіційній групі швидко поправили, але пан Ляшко у своєму зверненнi однозначно заявляв: "всі летальні старше 50 років", що очевидно неправда», - зазначила користувачка Олена Пруднікова.

Нагадаємо, раніше медексперти зазначали, що люди похилого віку з «букетом» хвороб найвразливіші.