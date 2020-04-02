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У Північній Ірландії мати трьох дітей придумала, як не залишитися без доходу під час карантину. Вона продовжила робити манікюр жінкам, однак уже не в салоні.
Новину передає «Преса України».
40-річна майстер манікюру Таслім Ясір з Белфаста, Північна Ірландія, дуже засмутилась, коли їй довелось закрити свій салон краси на тлі пандемії коронавірусу. Однак її чоловік Раджа запропонував їй цікавий вихід з ситуації.
Так, він запропонував їй використовувати щілину для кориспондеції у вхідних дверях. Ідея майстру манікюру сподобалась й ще більше вона сподобалась клієнтам, які не можуть власноруч зробити манікюр в умовах карантинних заходів.
«Мій син виклав відео, як я роблю манікюр через двері, в Мережу. В результаті ще більше людей зажадали записатися до мене на прийом. Я рада, що можу продовжувати заробляти. Ви не уявляєте, як страшно залишитися без грошей», - розповіла мати трьох дітей.
15:10: Майстер манікюру почала надавати послуги через щілину у дверях
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12:16: Світ вийде з карантину голодним, озлобленим, агресивним – політолог
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