В Україну йде похолодання – синоптик

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За прогнозом Наталії Діденко, погода в Україні у найближчі дні змінюватиметься. Так, можна очікувати на дощ та сніг.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 квітня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться синоптична картина в країні у найближчі дні. У соцмережі вона представила свіжий прогноз, згідно з яким 3 квітня в західних областях очікується дощ. А саме ввечері.
У Карпатах тим часом йтиме дощ зі снігом.
Денна температура повітря сягне до +10+15 градусів. 4 квітня можна очікувати на похолодання.
А ось вже 4-го квітня дещо похолодає.
«У Києві п`ятниця очікується із мінливою хмарністю, сонцем, нічними - близько нуля, проте денними - до +14 градусів. У найближчу неділю ще буде прохолодно, а на Благовіщення градуси почнуть набирати обертів - теплішатиме поступово до +12+19 градусів», - розповіла вона.
15:10: Майстер манікюру почала надавати послуги через щілину у дверях
13:19: У березні до України повернулась рекордна кількість емігрантів
12:44: Медичним працівникам швидкої допомоги теж збільшать оклад втричі - МОЗ
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11:34: $6 за годину – Письменник пояснив причину великої кількості в’язнів у США
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