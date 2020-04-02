В Україну йде похолодання – синоптик

Аня Мартинюк 02 квітня 2020, 14:36

За прогнозом Наталії Діденко, погода в Україні у найближчі дні змінюватиметься. Так, можна очікувати на дощ та сніг.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 квітня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться синоптична картина в країні у найближчі дні. У соцмережі вона представила свіжий прогноз, згідно з яким 3 квітня в західних областях очікується дощ. А саме ввечері.

У Карпатах тим часом йтиме дощ зі снігом.

Денна температура повітря сягне до +10+15 градусів. 4 квітня можна очікувати на похолодання.

А ось вже 4-го квітня дещо похолодає.

«У Києві п`ятниця очікується із мінливою хмарністю, сонцем, нічними - близько нуля, проте денними - до +14 градусів. У найближчу неділю ще буде прохолодно, а на Благовіщення градуси почнуть набирати обертів - теплішатиме поступово до +12+19 градусів», - розповіла вона.