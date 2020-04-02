У березні до України повернулась рекордна кількість емігрантів

Аня Мартинюк 02 квітня 2020, 13:19

Дмитро Дубілет навів статистичні дані, які показують, що міграційне сальдо у березні збільшилось.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 квітня, колишній міністр Дмитро Дубілет розповів, скільки українців повернулися з-за кордону під час пандемії. Статистичні дані він отримав у прикордонній службі.

«У березні міграційне сальдо склало +270.000 українців (округлено). Для порівняння на графіку показано останні 4 роки (для зручності березень позначено зеленим). Це найбільше повернення українців за будь-який місяць за виключенням грудня, коли масове повернення має сезонний характер», - наголосив він.

Дубілет також звернув увагу на те, що до вірусу амплітуда міграційного сальдо постійно зростала. Так, у грудні було масове повернення, а у січні – масовий виїзд.

«Дані збирали разом з Марієй Данюк та Павлом Полікарчуком», - підсумував Дубілет.