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Максим Степанов роз’яснив, хто може розраховувати на підвищення зарплати на тлі пандемії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 квітня, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що до списку медичних працівників, яким втричі збільшать оклад, є працівники швидкої допомоги. За його словами, виникло непорозуміння, коли МОЗ оприлюднило список, в якому не було фельдшерів та водіїв.
«Фельдшери та водії швидкої, так само, як і лікарі, отримають відповідні надбавки», - наголосив Степанов.
Він також запевнив, що інформація скоро оновиться на сайті МОЗ.
15:10: Майстер манікюру почала надавати послуги через щілину у дверях
13:19: У березні до України повернулась рекордна кількість емігрантів
12:44: Медичним працівникам швидкої допомоги теж збільшать оклад втричі - МОЗ
12:16: Світ вийде з карантину голодним, озлобленим, агресивним – політолог
11:34: $6 за годину – Письменник пояснив причину великої кількості в’язнів у США
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