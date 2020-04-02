Медичним працівникам швидкої допомоги теж збільшать оклад втричі - МОЗ

Аня Мартинюк 02 квітня 2020, 12:44

Максим Степанов роз’яснив, хто може розраховувати на підвищення зарплати на тлі пандемії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 квітня, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що до списку медичних працівників, яким втричі збільшать оклад, є працівники швидкої допомоги. За його словами, виникло непорозуміння, коли МОЗ оприлюднило список, в якому не було фельдшерів та водіїв.

«Фельдшери та водії швидкої, так само, як і лікарі, отримають відповідні надбавки», - наголосив Степанов.

Він також запевнив, що інформація скоро оновиться на сайті МОЗ.