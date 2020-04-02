Світ вийде з карантину голодним, озлобленим, агресивним – політолог

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Олександр Кочетков розповів, чого чекати після пандемії. За його словами, ряд країн зможуть пристосуватися до неминучих змін, тим часом Україні необхідно буде покинути ряди слабких країн, інакше вона може бути приречена на зникнення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 квітня, український політолог Олександр Кочетков зазначив у соцмережі, що світ вийде «з параду карантинних суверенітетів голодним, озлобленим, агресивним, але з добре вимитими до кісток руками».
За його прогнозом, слабкі країни вимагатимуть допомоги від сильних, а сильні зосередяться на собі.
«Сила у всіх її проявах стане одним з активно і безсоромно використовуваних міжнародних інструментів. Мова про торговельні та тарифні війни, усілякі санкції, застосування прямого військового втручання. Залишки демократичних пристойностей будуть ще більш безсоромно відкинуті заради інтересів», - вважає Кочетков.
Політолог додав, що ООН разом зі своїми підрозділами втратять свій вплив та опиняться на межі офіційного скасування. Тим часом світ ділитиметься на сфери годування, а не впливу. За словами політолога, найбільш пристосованими у цьому питанні залишаться Китай, Росія, Туреччина, Іран та інші.
«Серед ринкових країн більше шансів на швидке відновлення і зміцнення позицій в світі отримають країни, що мають розвинений внутрішній ринок і зробили на нього упор - США, Індія, Японія, частково Китай і т.п.», - додав він.
Підсумовуючи він зазначив, що Україні доведеться пристосовуватися до змін, адже країни, де панують такі хвороби як корупція, не матимуть місця у цьому світі.
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