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На тлі пандемії у Нью-Йорку вирішили платити більше ув’язненим. Однак й робота у них буде не легка.
Новину передає «Преса України».
Український письменник Анатолій Ульянов, який проживає у США, зауважив, що під час пандемії коронавірусу влада Нью-Йорка вирішила платити більше ув’язненим. А саме $6 за годину роботи. Люди, які перебувають у місцях позбавлення волі, на цей період стануть гробокопачами.
«Для економіки американського тюремного рабовласництва це шалені гроші. У мирний час зарплата ув'язненого від $0.16 до $1.15 на годину (в середньому близько 0.65 центів на годину). Мінімальна зарплата на волі в штаті Нью-Йорк - $11.80 на годину. Тепер ви розумієте, чому США - світовий лідер за кількістю зеків?» - зазначив письменник.
Ульянов додав, що американський тюремно-індустріальний комплекс складається з 6843 таборів, в'язниць, і іншого роду виправних установ. За його даними, наразі у цих закладах відбувають покарання 2,3 млн осіб.
«Для порівняння - сталінський ГУЛАГ включав в себе 427 табори. Середнє число ув'язнених за рік не перевищувало 1,5 млн», - наголосив він.
15:10: Майстер манікюру почала надавати послуги через щілину у дверях
13:19: У березні до України повернулась рекордна кількість емігрантів
12:44: Медичним працівникам швидкої допомоги теж збільшать оклад втричі - МОЗ
12:16: Світ вийде з карантину голодним, озлобленим, агресивним – політолог
11:34: $6 за годину – Письменник пояснив причину великої кількості в’язнів у США
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