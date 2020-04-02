На тлі коронавірусу Mercedes-Benz змінив логотип

Аня Мартинюк 02 квітня 2020, 10:53

Компанія вирішила вкотре нагадати, що під час пандемії варто дотримуватися дистанції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що автовиробник Mercedes-Benz представив оновлений логотип. Компанія представила його на своїй сторінці у соцмережі. Так, представники компанії вирішили нагадати, що під час пандемії коронавірусної у світі варто дотримуватися дистанції між людьми.

Так, усі три промені у колі тепер не доторкаються до нього.

Нагадаємо, раніше свій логотип змінила компанія Nissan. Однак, не через коронавірус. Як зазначається, тепер логотип простіший та трендовіший.