В районі ООС проводять дезінфекцію автівок

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Такий захід спрямований для запобігання поширенню коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 квітня, у прес-службі операції Об’єднаних сил повідомили про посилення заходів для запобігання поширенню коронавірусу.
«Зокрема, штатними та позаштатними підрозділами РХБ захисту на основних блокпостах в місцях в’їзду–виїзду до Донецької і Луганської областей та найбільш інтенсивного трафіку в регіоні розгорнуто понад півсотні пунктів спеціальної обробки техніки», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, обробку хлоровмісними розчинами проходять військові та цивільна транспортні засоби. Зокрема, обробляються поручні, ручки, двері, вікна, люки. Також обробка техніки проводиться при в’їзді до місць дислокації підрозділів ООС.
Варто зазначити, що коронавірусної інфекції в зоні проведення ООС не зафіксовано. Тим не менше російські війська продовжують відкривати вогонь. На щастя, минула доба пройшла без жертв збоку українських захисників. 3 військовослужбовців отримали поранення, їм надають допомогу.
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