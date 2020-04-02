США, Італія та Іспанія представили невтішну статистику щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 02 квітня 2020, 09:36

З’явилися свіжі статистичні дані щодо поширення коронавірусу у світі. Поки у Китаї констатують збільшення кількості пацієнтів, які одужали, а також зменшення темпів поширення вірусу, у США, Італії та Іспанії вірус продовжує творити невтішну статистику.

Новину передає «Преса України».

За даними порталу Worldometers, станом на 2 квітня у світі зафіксовано 936,685 випадків захворювання на коронавірус. Днем раніше, 1 квітня, інфікованих у світі було 859,032 особи. Кількість смертей у світі зросла з 42,322 до 47,259. Одужати вдалось 194,599 людям.

Як відомо, смертоносний китайський вірус зафіксували в 203 країнах. За кількістю хворих США стоять на першому місці – 215,344 особи. Також тут 5112 смерті та 8,878 людей, які одужали.

Італія тепер уже з 110,574 хворими на другому місці. Також тут найбільше смертей – 13,155. Кількість людей, які одужали, становить 16,847. На третьому місці Іспанія, де 104,118 хворих та 9,387 померлих. 22,647 людям вдалось одужати.

Китай, де відбувся спалах пандемії, наразі нараховує 81,554 хворих, 3,312 смерті та 76,238 випадків одужання.