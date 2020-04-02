Ляшко нагадав про розвалену охорону здоров’я та «заслуги» медреформаторки Супрун

Аня Мартинюк 02 квітня 2020, 08:54

Олег Ляшко висловив своє обурення з приводу ситуації в Україні з медициною. Він закликав не продовжувати вбивчу реформу Уляни Супрун.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ Олег Ляшко з’явився в ефірі телеканалу 112 Україна. Політик заявив, що українська система охорони здоров’я розвалена й всі це бачать. Він також нагадав про американку Уляну Супрун, яка творила в країні так звану медреформу.

«Супрун зробила тільки гірше. Уряд має зупинити другий етап цієї реформи, який починається 1 квітня. Забирати фінансування у лікарень під час епідемії неприпустимо. Навпаки, треба провести секвестр бюджету і збільшити видатки на медицину. В першу чергу - на зарплати медикам. Завдяки пандемії всі звернули увагу на те, що ця професія недооцінена в Україні», - наголосив він.

Олег Ляшко додав, що космічні зарплати давали чиновникам, а тепер усі біжать до тих, хто рятує життя.

«Більше того, після завершення епідемії зарплати повинні залишитись на високому рівні. Це ненормально, що люди вчаться по 8 років, щоб отримувати 7-10 тисяч гривень», - підкреслив він.