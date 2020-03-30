Синоптик розповіла, коли Україну покинуть морози

Аня Мартинюк 30 березня 2020, 15:09

За прогнозом синоптика, березень завершиться морозом та опадами. Однак кінець тижня буде теплішим.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 березня, синоптик Наталія Діденко розповіла, як завершиться перший місяць весни. За її прогнозом, 31 березня в країні буде мороз. Стовпчики термометрів покажуть 0,-5 градусів вночі, а вдень до +1+6 градусів.

«Сніг, чи мокрий сніг, чи дощ ймовірні на Заході, Півночі та у Вінницькій області. Залежно від коливань температури повітря. Щоправда, опади будуть незначними та періодичними. Десь просто обмежиться хмарністю. Вітер задуватиме з півночі, помірний, поривчастий», - уточнила вона.

1-го квітня в Україні теж переважатиме холодна повітряна маса. Потепління можна очікувати під кінець тижня.

«Похолодання до невеликих морозів та опади можуть спровокувати, переважно на Заході та Півночі України, на дорогах ожеледицю», - зауважила синоптик.