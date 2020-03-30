ВРУ прийняла рішення звільнити міністра МОЗ

Аня Мартинюк 30 березня 2020, 14:45

271 народний обранець підтримав ідею залишити Міністерство охорони здоров’я без очільника.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 березня, 271 депутат України проголосував за звільнення очільника МОЗ. Мова йде про Іллю Ємця. Так, він пробув на посаді не більше місяця.

«Ставлю на голосування постанову про звільнення Ємця з посади міністра охорони здоров’я. За 271, рішення прийнято», – зазначив спікер ВРУ Дмитро Разумков.

Замінити Ємця мав Максим Степанов, однак голосування за його кандидатуру не підтримала більшість нардепів.

Про те, що Ілля Ємець написав заяву про відставку, стало відомо вчора, 29 березня. Відповідну заяву зробив представник «Слуги народу» Олександр Корнієнко.