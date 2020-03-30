ВРУ прийняла рішення звільнити міністра МОЗ

В депутатському селищі Козин від звичайних людей відгородились блок-постом 14:10
У супермаркетах Дніпра касирів змусили працювати у шоломах 13:43
Гаррі та Меган відповіли на небажання Трампа фінансувати їх безпеку 13:08
Нова партія евакуйованих українців не захотіла ізоляції й вибігла стадом з Борисполя 12:00
В Україні зафіксували черговий летальний випадок від COVID-19 11:05
Окупанти розкритикували ідею Чубарова закрити Кримський міст 10:27
Кім Кардашян пожертвує мільйон доларів для постраждалих від коронавірусу 08:41
Шарій нагадав, як Держкіно знімає за мільйони провальні фільми 13:46
271 народний обранець підтримав ідею залишити Міністерство охорони здоров’я без очільника.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 березня, 271 депутат України проголосував за звільнення очільника МОЗ. Мова йде про Іллю Ємця. Так, він пробув на посаді не більше місяця.
«Ставлю на голосування постанову про звільнення Ємця з посади міністра охорони здоров’я. За 271, рішення прийнято», – зазначив спікер ВРУ Дмитро Разумков.
Замінити Ємця мав Максим Степанов, однак голосування за його кандидатуру не підтримала більшість нардепів.
Про те, що Ілля Ємець написав заяву про відставку, стало відомо вчора, 29 березня. Відповідну заяву зробив представник «Слуги народу» Олександр Корнієнко.
14:10: В депутатському селищі Козин від звичайних людей відгородились блок-постом
13:43: У супермаркетах Дніпра касирів змусили працювати у шоломах
13:08: Гаррі та Меган відповіли на небажання Трампа фінансувати їх безпеку
12:00: Нова партія евакуйованих українців не захотіла ізоляції й вибігла стадом з Борисполя
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.