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Журналісти дізнались, що депутати вирішили попіклуватись про своє елітне селище на тлі пандемії коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 березня, стало відомо, що у селищі Козин, що неподалік української столиці, почав діяти спецконтроль та навіть було встановлено блок-пост. Усе тому, що у селищі проживають не прості люди, а депутати, в тому числі Петро Порошенко.
Відео з місця події представили в telegram-каналі «Трипільський край». За попередніми даними, блок-пост знаходиться перед дамбою в Українці Обухівського району.
«Тепер водіїв автомобілів там зупиняють правоохоронці, а медики вимірюють температуру. Водночас незрозуміло: дійсно в елітному селищі нині вже велика епідемія, або ж ті не хочуть, щоб у периметр потрапляли люди з ознаками хвороби», - відзначають журналісти.
14:10: В депутатському селищі Козин від звичайних людей відгородились блок-постом
13:43: У супермаркетах Дніпра касирів змусили працювати у шоломах
13:08: Гаррі та Меган відповіли на небажання Трампа фінансувати їх безпеку
12:00: Нова партія евакуйованих українців не захотіла ізоляції й вибігла стадом з Борисполя
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