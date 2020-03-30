В депутатському селищі Козин від звичайних людей відгородились блок-постом

Аня Мартинюк 30 березня 2020, 14:10

Журналісти дізнались, що депутати вирішили попіклуватись про своє елітне селище на тлі пандемії коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 березня, стало відомо, що у селищі Козин, що неподалік української столиці, почав діяти спецконтроль та навіть було встановлено блок-пост. Усе тому, що у селищі проживають не прості люди, а депутати, в тому числі Петро Порошенко.

Відео з місця події представили в telegram-каналі «Трипільський край». За попередніми даними, блок-пост знаходиться перед дамбою в Українці Обухівського району.

«Тепер водіїв автомобілів там зупиняють правоохоронці, а медики вимірюють температуру. Водночас незрозуміло: дійсно в елітному селищі нині вже велика епідемія, або ж ті не хочуть, щоб у периметр потрапляли люди з ознаками хвороби», - відзначають журналісти.