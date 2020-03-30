У супермаркетах Дніпра касирів змусили працювати у шоломах

Аня Мартинюк 30 березня 2020, 13:43

Окрім захисного шолому касири мають гумові рукавички та захисну маску.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 березня, стало відомо, що у супермаркетах АТБ, що в Дніпрі, касири тепер працюють в спеціальних шоломах. Окрім шоломів касири мають рукавички та маску.

Нагадаємо, у Дніпрі триває суворий карантин на тлі спалаху коронавірусу. За даними МОЗ, у Дніпропетровській області зафіксовано 8 хворих.

Варто зазначити також, що на тлі пандемії мережа супермаркетів АТБ попередила, що ціни на стратегічні продукти будуть підняті. Зокрема, картопля, капуста, цибуля, морква подорожчали на 35-128%, цукор на 8%, макаронні вироби на 9,5%, пшенична крупа на 11%, гречка на 51%, борошно - 5%, яйця - 6%. Українців такий хід подій обурив.