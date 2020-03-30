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Окрім захисного шолому касири мають гумові рукавички та захисну маску.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 березня, стало відомо, що у супермаркетах АТБ, що в Дніпрі, касири тепер працюють в спеціальних шоломах. Окрім шоломів касири мають рукавички та маску.
Нагадаємо, у Дніпрі триває суворий карантин на тлі спалаху коронавірусу. За даними МОЗ, у Дніпропетровській області зафіксовано 8 хворих.
Варто зазначити також, що на тлі пандемії мережа супермаркетів АТБ попередила, що ціни на стратегічні продукти будуть підняті. Зокрема, картопля, капуста, цибуля, морква подорожчали на 35-128%, цукор на 8%, макаронні вироби на 9,5%, пшенична крупа на 11%, гречка на 51%, борошно - 5%, яйця - 6%. Українців такий хід подій обурив.
13:43: У супермаркетах Дніпра касирів змусили працювати у шоломах
13:08: Гаррі та Меган відповіли на небажання Трампа фінансувати їх безпеку
12:00: Нова партія евакуйованих українців не захотіла ізоляції й вибігла стадом з Борисполя
11:05: В Україні зафіксували черговий летальний випадок від COVID-19
10:27: Окупанти розкритикували ідею Чубарова закрити Кримський міст
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