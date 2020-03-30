Гаррі та Меган відповіли на небажання Трампа фінансувати їх безпеку

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Після того, як принц Гаррі та Меган Маркл переїхали разом із сином в США, Дональд Трамп попередив, що американські платники податків не спонсоруватимуть їх охорону.
Новину передає «Преса України».
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Штати не платитимуть за їхню охорону.
«Я чудовий друг і шанувальник королеви та Сполученого Королівства. Повідомлялося, що Гаррі та Меган, які виїхали з Королівства, постійно проживатимуть у Канаді. Тепер вони виїхали з Канади в США, проте США не заплатять за їх захист. Вони повинні платити!» - зазначив американський лідер.
В результаті прес-секретар королівської пари відповів, що вони й не мали наміру просити про це.
«Герцог і герцогиня Сассекські не планують просити уряду США ресурсів для безпеки. За свою безпеку вони платитимуть самі», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, подружжя та їх 10-місячний син Арчі минулого тижня відправились з Канади в США, щоб розпочати своє нове життя в Лос-Анджелесі.
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