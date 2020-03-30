Пік епідемії у США припаде на квітень-травень

Аня Мартинюк 30 березня 2020, 12:40

Письменник Анатолій Ульянов звернув увагу на те, як США та Китай справляються з пандемією.

Новину передає «Преса України».

Український письменник Анатолій Ульянов, який проживає в США, зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що за прогнозами епідеміологів, пік пандемії в Штатах буде в квітні-травні.

«А ми вже наздогнали і перегнали Китай за кількістю хворих (105,000+). В одній тільки Каліфорнії брак лікарняних ліжок становить 17,000. Лікарі не мають масок, дезінфекторів, підлітки без страховок вмирають ... а The New York Times день у день поливає Китай своїм збанкрутілим неоліберальним брудом, не розуміючи, що американській "свободі" нічого протиставити Червоному дракону, який, на відміну від ринку, порішав проблему. Закрили 100 мільйонів чоловік без дозвільної агамбеновської балаканини, QR-код в лоб хлоп, щоб знати, де соплями капнув, і живуть тепер далі під сонцем майбутнього, поки торгаші, які ще кашляють, щось там квакають про диктатуру, сидячи в саморобних масках з-під коробки печива. Зате який асортимент цього самого печива, хлопці! Тут і таку, і таку маску можна замутити ...», - написав він.

Ульянов додав, що успіх Китаю – це всебічна мобілізація китайського суспільства, його соціальних інститутів, культури і дисципліни взагалі.

«Вози а-ля "Китай всіх заразив" - це расистське відлуння трамповскіх ЗМІ в такому формулюванні. Про брехню і мовчанку китайської влади я взагалі не сприймаю вже аргумент ... у нас тут президент досі розповідає, що до Великодня всі будемо зі здоровими фарбованими яйцями, і ВООЗ йому не указ», - додав він.