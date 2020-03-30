Нова партія евакуйованих українців не захотіла ізоляції й вибігла стадом з Борисполя

Аня Мартинюк 30 березня 2020, 12:00

Прибулі заробітчани не придумали нічого кращого, ніж вибивати двері аеропорту. Відео інциденту з’явилось у Мережі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 березня, стало відомо, що українці, яких евакуювали з В’єтнаму, відмовилися проходити обов'язкову двотижневу обсервацію. Прибувши в аеропорт «Бориспіль», вони гуртом взялись виламувати двері аеропорту.

Про це повідомив Віталій Глагола у соцмережі.

«Ситуація наступна. Київ, аеропорт Бориспіль, рейс із В‘єтнаму щойно прилетів. Українці, які прилетіли в країну відмовляються від обсервації і вириваються із аеропоту. Щойно. Приїхала поліція і нацгвардія, але не сильно допомагає. Відео від мого підписника-водія, який зустрічав прибулих в аеропорту», - написав він.

До слова, евакуйовані мали на вибір безкоштовне та платне перебування в готелі «Козацький».