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Прибулі заробітчани не придумали нічого кращого, ніж вибивати двері аеропорту. Відео інциденту з’явилось у Мережі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 березня, стало відомо, що українці, яких евакуювали з В’єтнаму, відмовилися проходити обов'язкову двотижневу обсервацію. Прибувши в аеропорт «Бориспіль», вони гуртом взялись виламувати двері аеропорту.
Про це повідомив Віталій Глагола у соцмережі.
«Ситуація наступна. Київ, аеропорт Бориспіль, рейс із В‘єтнаму щойно прилетів. Українці, які прилетіли в країну відмовляються від обсервації і вириваються із аеропоту. Щойно. Приїхала поліція і нацгвардія, але не сильно допомагає. Відео від мого підписника-водія, який зустрічав прибулих в аеропорту», - написав він.
До слова, евакуйовані мали на вибір безкоштовне та платне перебування в готелі «Козацький».
12:00: Нова партія евакуйованих українців не захотіла ізоляції й вибігла стадом з Борисполя
11:05: В Україні зафіксували черговий летальний випадок від COVID-19
10:27: Окупанти розкритикували ідею Чубарова закрити Кримський міст
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