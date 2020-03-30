Ряд політиків продадуть українську землю МВФ – Шарій

Аня Мартинюк 30 березня 2020, 11:36

Анатолій Шарій зауважив, що політики, які виступали проти продажу української землі, різко змінять свою думку, керуючись власними корисними цілями.

Новину передає «Преса України».

Блогер Анатолій Шарій повідомив, що наразі в Україні йдуть торги за голосування за МВФ. Так, влада України націлилась взяти грошей у МВФ.

«Для цього треба продати землю. Проголосувати за ще ряд законів. І от зараз торгуються «слуги народу». ЗМІ наразі в їх руках, тому вони зможуть подати будь-яке гім** як перемогу і як цукерку… арахамії і потураєви вирішили не домовлятись зі своїми, які навідріз відмовляються голосувати», - відзначив блогер.

Шарій пояснив, чому деякі представники президентської фракції «Слуга народу» відмовляються голосувати.

«Бо можна назавжди стати гів**м для людей, які тобі вірили. Для людей, які вчора тобі аплодували і казали «Ось це справжній чоловік», - пояснив блогер.

Шарій назвав політиків, які готові голосувати за продаж землі. Зокрема, це Юлія Тимошенко, яка, за його словами, мріє про узурпацію влади в руках 3-4 політсил, в тому числі «Європейської солідарності». Блогер особливо наголосив, що окрім Тимошенко та її політсили ряд інших партій змінять свою думку щодо продажу землі, лякаючи людей дефолтом.

«Для чого вони беруть гроші (у МВФ – ред.)? Гроші вони беруть для того, щоб віддавати гроші, щоб відтягнути повернення грошей. Таким чином країна з року в рік набирає все більше боргів. В результаті ми стоїмо на колінах, втрачаючи свою суб’єктність. По суті, об’єкт, яким можна маніпулювати. Саме тому у нашій країні існують грантові організації, які існують за гроші іноземних держав і при цьому впливають на відбір прокурорів, на боротьбу з корупцією і так далі», - наголосив він.

Підсумовуючи Шарій наголосив, що не можна все життя стояти на колінах.