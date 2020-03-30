В Україні зафіксували черговий летальний випадок від COVID-19

Аня Мартинюк 30 березня 2020, 11:05

Статистика МОЗ щодо випадків коронавірусу в Україні оновилась. Зафіксовано ще 5 хворих та одну смерть.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 березня, в МОЗ заявили, що кількість випадків COVID-19 в країні зросла до 480. З них 11 смертей та 6 пацієнтів, яким вдалось одужати. За добу виявлено 62 нові випадки інфікування. Як відомо, китайський смертоносний вірус поширився усіма областями країни та Кримом. Однак даних щодо ситуації на тимчасово непідконтрольних територіях наразі немає.

«Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 23 випадки;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 8 випадків;

Донецька область — 6 випадків;

Житомирська область — 5 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 11 випадків;

Івано-Франківська область — 41 випадок;

Кіровоградська область — 4 випадки;

м. Київ — 102 випадки;

Київська область — 49 випадків;

Львівська область — 6 випадків;

Луганська область — 2 випадки;

Одеська область — 8 випадків;

Полтавська область — 1 випадок;

Рівненська область — 11 випадків;

Сумська область — 9 випадків;

Тернопільська область — 60 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 2 випадки;

Чернівецька область — 75 випадків;

Черкаська область — 50 випадків;

Чернігівська область — 2 випадки», - йдеться у повідомленні.

До слова, з початку року в Україні надійшло 2264 повідомлення про підозру на коронавірусну хворобу.