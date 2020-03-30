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Чингіз Якубов порадив Рефату Чубарова зайнятися питаннями України, а не «російського Криму».
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, член ради у справах національностей при президенті РФ, так званий депутат Держради РК Чингіз Якубов прокоментував слова лідера меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. Останній, як відомо, закликав закрити Кримський міст, який з’єднує анексований півострів з Росією.
За словами Якубова, Чубарову варто направити свої сили на вирішення питання коронавірусу в Україні, а не роздавати поради так званій владі анексованого Криму. Прихильник Кремля також зробив пропагандистську заяву, що Крим – це Росія.
«У такій складний період для всього людства спекуляції на політичні теми абсолютно недоречні. Рефату Чубарову, я думаю, варто сфокусувати свої зусилля на тому, що відбувається в Києві, а не на тому, що відбувається в Російської Федерації, тим більше, що це його абсолютно ніяк не стосується. Всі необхідні рішення будуть прийняті без його порад», - заявив Якубов.
10:27: Окупанти розкритикували ідею Чубарова закрити Кримський міст
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