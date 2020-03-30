Депутат висміяв Марину та Петра Порошенків

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Нардеп Олександр Дубінський нагадав, що поки Порошенки збагачувались, українці біднішали.
Новину передає «Преса України».
Депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський посміявся з виступи колишньої першої леді Марини Порошенко. Остання, як відомо, заявила, що скоро українці залишаться без своїх збережень, адже вони перебувають на карантині і не працюють.
В результаті депутат ВРУ Дубінський відзначив, що саме завдяки правлінню чоловіка Марини, одіозного Петра Порошенка, українці не мають достатньо збережень.
«Марина Порошенко пояснює, чому її чоловіка треба посадити у в'язницю», - написав він на своїй сторінці у соцмережі.
Інтернет-спільнота підтримала слова нардепа.
«Виявляється, що втрата совісті, це безповоротна річ. Навіть біда використовується для піару», - відзначили у коментарях.
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