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Депутат висміяв Марину та Петра Порошенків

Аня Мартинюк 30 березня 2020, 09:53
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Депутат висміяв Марину та Петра Порошенків

Нардеп Олександр Дубінський нагадав, що поки Порошенки збагачувались, українці біднішали. 

Новину передає «Преса України». 

Депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський посміявся з виступи колишньої першої леді Марини Порошенко. Остання, як відомо, заявила, що скоро українці залишаться без своїх збережень, адже вони перебувають на карантині і не працюють.

В результаті депутат ВРУ Дубінський відзначив, що саме завдяки правлінню чоловіка Марини, одіозного Петра Порошенка, українці не мають достатньо збережень.

«Марина Порошенко пояснює, чому її чоловіка треба посадити у в'язницю», - написав він на своїй сторінці у соцмережі.

Інтернет-спільнота підтримала слова нардепа.

«Виявляється, що втрата совісті, це безповоротна річ. Навіть біда використовується для піару», - відзначили у коментарях.

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