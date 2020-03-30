НБУ розпочав тиждень з ослаблення офіційної гривні

Аня Мартинюк 30 березня 2020, 09:15

Офіційна гривня в Україні продемонструвала ослаблення до долара та євро. Нацвалюта віддала провідним іноземним валютам 5 та 4 копійки відповідно. Готівкові курси змінились незначно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 березня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,18 грн. Нацвалюта втратила 5 копійок. Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,90 грн. Офіційна гривня ослабла на 4 копійки від попереднього встановленого банком курсу.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,97 грн, що менше від вчорашнього курсу на 11 копійок. Продаж долара відбувається за 28,58 грн, що більше від вчорашнього курсу на 3 копійки. Купівля євро проходить за 30,40 грн, що менше на 13 копійок від «вчорашнього», а продаж проходить за 31,45 грн, що більше на 1 копійку.

За словами експертів, у квітні курс гривні до долара теж демонструватиме ослаблення.

«Курс долара до гривні продовжує зростати. І не тільки через хвилю паніки по COVID-19. Наприклад, за минулий тиждень курс долара до гривні значно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 5,4-8,3%. Поведінка гривні мало відрізняється від поведінки переважної більшості валют країн, що розвиваються з переважно сировинним експортом», - відзначили експерти видання Finance.