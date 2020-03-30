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Кім Кардашян пожертвує мільйон доларів для постраждалих від коронавірусу

Аня Мартинюк 30 березня 2020, 08:41
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Кім Кардашян пожертвує мільйон доларів для постраждалих від коронавірусу

Знаменитість вирішила виділити мільйон доларів з доходів від свого бренду одягу.

Новину передає «Преса України». 

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян повідомила, що її бренд одягу SKIMS пожертвує людям, які постраждали від коронавірусу, мільйон доларів. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі.

«Щоб підтримати матерів та дітей, які опинились у нужді у цей час, @SKIMS зобов’язується пожертвувати сім'ям $1 млн», - написала вона у соцмережі Інстаграм.

Щоб зробити відповідне оголошення 39-річна знаменитість додала фото, де вона в профіль позує у комплекті білизни, що коректує фігуру.

Телезірка також додала, що вдячна всім вам, хто підтримував SKIMS з моменту запуску роботи над брендом одягу.  

 

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