Кім Кардашян пожертвує мільйон доларів для постраждалих від коронавірусу 08:41
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Знаменитість вирішила виділити мільйон доларів з доходів від свого бренду одягу.
Новину передає «Преса України».
Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян повідомила, що її бренд одягу SKIMS пожертвує людям, які постраждали від коронавірусу, мільйон доларів. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі.
«Щоб підтримати матерів та дітей, які опинились у нужді у цей час, @SKIMS зобов’язується пожертвувати сім'ям $1 млн», - написала вона у соцмережі Інстаграм.
Щоб зробити відповідне оголошення 39-річна знаменитість додала фото, де вона в профіль позує у комплекті білизни, що коректує фігуру.
Телезірка також додала, що вдячна всім вам, хто підтримував SKIMS з моменту запуску роботи над брендом одягу.
08:41: Кім Кардашян пожертвує мільйон доларів для постраждалих від коронавірусу
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