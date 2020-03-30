Коронавірус набрав нові темпи у світі – статистика

Аня Мартинюк 30 березня 2020, 08:08

Смертоносний COVID-19 активно поширюється у США. Тут найбільше інфікованих. Тим часом найбільше смертей в Італії, а найбільша кількість людей, які одужали, в Китаї.

Новину передає «Преса України».

Портал Worldometers оновив статистичні дані про поширення та вплив коронавірусу у світі. Станом на 30 березня 6 нових випадків зафіксовано в Сальвадорі. 78 нових випадків та 6 нових смертей у Південній Кореї. По 5 нових випадків у Парагваї та Того. 131 новий випадок у США.

Станом на 8:00 загальна кількість хворих у світі зросла до 722202 осіб. Кількість смертей у світі – 33976. Одужати вдалось 151766 людям.

США тримають першість за кількістю хворих на коронавірус. Тут 142178 випадків інфікування людей. Загальна кількість смертей від COVID-19 у США становить 2484 людини. Тим не менше, 4559 людям вдалось одужати.

На другому місці Італія, де 97689 випадків коронавірусної хвороби, 10779 смертей та 13030 пацієнтів, які одужали.

На третьому місці Китай, де 81470 випадків коронавірусної хвороби, 3304 смертей, 75700 пацієнтів, які одужали.

Наступними у списку йдуть:

Іспанія – 80110 випадків, 6803 смерті.

Німеччина – 62435 випадків, 541 смерть.

Франція – 40174 випадки, 2606 смертей.

Іран – 38309 випадків, 2640 смертей.

Нагадаємо, в Україні 475 хворих на коронавірус. З них 10 летальних випадків.