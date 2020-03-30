В МОЗ повідомили про 10 смертей від COVID-19

Аня Мартинюк 30 березня 2020, 07:29

В Україні продовжують фіксувати нових хворих та загиблих від COVID-19. Свіжі статистичні дані навели в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства охорони здоров’я оновили дані про кількість хворих на коронавірус та кількість смертей. На жаль, лабораторно було підтверджено 475 випадків. А саме станом на 29 березня 22:00. З них десять смертей.

«Станом на 29 березня в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди віком від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості», - додали у прес-службі.

На щастя, є й позитивні дані. 6 людям вдалось одужати.

Смертоносний китайський коронавірус поширився усіма областями країни та автономною республікою Крим.