COVID-19 спровокував дефіцит презервативів

Аня Мартинюк 28 березня 2020, 15:01

Видання The Guardian повідомило, що виробники презервативів призупинили виробництво.

Новину передає «Преса України».

За даними видання The Guardian, через коронавірус виник дефіцит презервативів. Причина такого ходу подій – зупинка виробництва гумових виробів.

Зокрема, малайзійський виробник презервативів Karex Bhd уже три тижні як нічого не виробляє.

«Простій тільки фабрик цієї компанії спровокував дефіцит 100 мільйонів презервативів, які зазвичай продаються на міжнародному ринку під такими брендами, як Durex, що поставляються в державні установи системи охорони здоров'я, а також поширюються через програми допомоги, такі як Фонд народонаселення ООН», - відзначило видання.

До слова, презервативи виробляють й в Китаї, Індії, Таїланді. Наразі в останніх двох країнах епідемія набирає обертів.