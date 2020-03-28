Наєва знову став командувачем ООС

Аня Мартинюк 28 березня 2020, 14:42

Володимир Зеленський дав добро на повернення Сергія Наєва на посаду командувача ООС.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 березня, президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Наєва командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України.

«Призначити Наєва Сергія Івановича командувачем Об’єднаних сил Збройних сил України», - йдеться в указі українського лідера.

Нагадаємо, Сергій Наєв раніше очолював ООС. Однак у травні 2019 року він був звільнений указом Петра Порошенка.