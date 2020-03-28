Демі Роуз відсвяткувала 25-річчя в ізоляції

Аня Мартинюк 28 березня 2020, 14:13

Англійська фотомедель зізналась, що через коронавірус не змогла як слід відсвяткувати день народження. Однак знаменитість зробила декілька нових фотографій.

Новину передає «Преса України».

Демі Роуз представила нові відверті знімки з нагоди її 25 дня народження, яке вона відмічає 27 березня. Знаменитість зазначила у соцмережі, що коронавірус завадив її святкуванню, тому важливий день вона провела в ізоляції.

Так, модель позувала у крихітному купальнику.

«З днем народження мене! І я хотіла би сказати «Та пішов ти, корона!!» Дякую за всю підтримку. Я люблю вас, друзі, завжди. 25», - написала вона під фото, маючи на увазі коронавірус.