Демі Роуз відсвяткувала 25-річчя в ізоляції

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Англійська фотомедель зізналась, що через коронавірус не змогла як слід відсвяткувати день народження. Однак знаменитість зробила декілька нових фотографій.
Новину передає «Преса України».
Демі Роуз представила нові відверті знімки з нагоди її 25 дня народження, яке вона відмічає 27 березня. Знаменитість зазначила у соцмережі, що коронавірус завадив її святкуванню, тому важливий день вона провела в ізоляції.
Так, модель позувала у крихітному купальнику.
«З днем народження мене! І я хотіла би сказати «Та пішов ти, корона!!» Дякую за всю підтримку. Я люблю вас, друзі, завжди. 25», - написала вона під фото, маючи на увазі коронавірус.
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