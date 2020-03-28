Шарій нагадав, як Держкіно знімає за мільйони провальні фільми

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Анатолій Шарій відреагував на «стогони невдоволених», яким не сподобалось, що з держбюджету перестану тягнуть мільйони на провальні українські фільми.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 березня, блогер Анатолій Шарій прокоментував реакцію прихильників Держкіно на скасування виділення 750 гривень українських платників податків на фільми, які українці все одно не дивляться. Так, своє невдоволення з цьог оприводу висловив депутат «Слуги народу» Олександр Ткаченко.
«Без всього, що сфера культури створила за останні роки — Україна не має майбутнього», - зазначив він на своїй сторінці у соцмережі.
В результаті Анатолій Шарій нагадав, скільки витрачає Держкіно на свої фільми, й скільки ці фільми збирають у прокаті. Блогер також звернув увагу на те, що деякі фільми в прокат так і не виходять, а немалі кошти на них все одно виділяються.
«Дивимось статистику за 2018 рік. «Ворота». Бюджет фільму 17,8 млн, зібрав 1,1 млн. «Позивний Бандерас» - бюджет 39,3 млн, зібрав 1,9 млн», - навів приклади Шарій.
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