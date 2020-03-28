В Україні 8 летальних випадків від коронавірусу – МОЗ

Аня Мартинюк 28 березня 2020, 13:11

За даними МОЗ, кількість смертей від COVID-19 росте. На жаль, померло 8 українців. Три нові випадки зафіксовано у трьох областях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 березня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні 8 летальних випадків від коронавірусу. Всього за останню добу померло три людини. А саме з Рівненської області, Сумської області, Івано-Франківської області.

Як уточнили в МОЗ, в Івано-Франківській області пацієнт помер раніше, однак його смерть від коронавірусу підтвердили лише зараз.

«МОЗ висловлює співчуття рідним померлих. Раніше в Україні померло 5 осіб від коронавірусної хвороби. Переважно це люди літнього віку або пацієнти, які тривалий час займалися самолікуванням і занадто пізно звернулися до лікарів», - йдеться у повідомленні.

До слова, в Україні 311 випадків захворювання на смертоносний вірус. Також 5 пацієнтів одужали. Це 4 дорослих та 1 дитина.