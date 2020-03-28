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За даними МОЗ, кількість смертей від COVID-19 росте. На жаль, померло 8 українців. Три нові випадки зафіксовано у трьох областях.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 березня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні 8 летальних випадків від коронавірусу. Всього за останню добу померло три людини. А саме з Рівненської області, Сумської області, Івано-Франківської області.
Як уточнили в МОЗ, в Івано-Франківській області пацієнт помер раніше, однак його смерть від коронавірусу підтвердили лише зараз.
«МОЗ висловлює співчуття рідним померлих. Раніше в Україні померло 5 осіб від коронавірусної хвороби. Переважно це люди літнього віку або пацієнти, які тривалий час займалися самолікуванням і занадто пізно звернулися до лікарів», - йдеться у повідомленні.
До слова, в Україні 311 випадків захворювання на смертоносний вірус. Також 5 пацієнтів одужали. Це 4 дорослих та 1 дитина.
13:11: В Україні 8 летальних випадків від коронавірусу – МОЗ
09:16: У США найбільша кількість хворих на коронавірус та найбагатші працівники страхових компаній
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15:03: Рівненська міськрада вирішила злякати коронавірус пам’ятником бандері за 2 млн грн
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