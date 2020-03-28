У США найбільша кількість хворих на коронавірус та найбагатші працівники страхових компаній

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Анатолій Ульянов звернув увагу на те, що у США, де найбільша у світі кількість хворих на COVID-19, та де медики не мають навіть масок, працівники медичних страхових корпорацій купаються в мільйонах доларів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 березня, український письменник Анатолій Ульянов навів дані про зарплати СЕО медичних страхових корпорацій США за 2018 рік.
«Зарплати СЕО медичних страхових корпорацій в світі, де медсестрам не вистачає масок під час пандемії, а більшість боїться заходити в лікарню, щоб їм не впаяли рахунки, які вони не зможуть оплатити», - написав він.
Так, зарплати виявились досить немалими, від 8,3 млн доларів до 27,2 млн доларів. Анатолій Ульянов також додав, що американські лікарі на тлі пандемії змушені працювати в сміттєвих мішках і упаковках від печива на головах.
До слова, станом на 28 березня в США зафіксовано 1704 смерті від коронавірусу. Загальна кількість хворих продовжує бути на найвищому рівні у світі – це 104256 осіб.
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