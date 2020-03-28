Оновлено рейтинг країн з хворими на COVID-19

Аня Мартинюк 28 березня 2020, 08:39

Смертоносний китайський коронавірус поширився на 199 країн. Найбільше інфікованих у США, а найбільше смертей в Італії. Тим часом у Китаї найбільше людей, які одужали.

Новину передає «Преса України».

За даними порталу Worldometers, 28 березня США продовжують займати перше місце за кількістю хворих на коронавірус. Станом на 8:30 тут 104256 випадків інфікування людей. Нових хворих виявлено 130 осіб. Загальна кількість смертей від COVID-19 становить 1704 людини. Кількість летальних випадків збільшилась на 8. Тим не менше, 2525 людям вдалось одужати.

На другому місці розмістилась Італія, де 86498 випадків коронавірусної хвороби та 3295 смертей. Крім того, 74971 людині вдалось одужати. На третій сходинці Китай, де й відбувся спалах пандемії. Тут 81394 випадки коронавірусної хвороби. Кількість хворих збільшилась на 54 людини. Загальна кількість смертей від коронавірусу 3295 осіб. Кількість людей, які одужали, найбільша у світі – 74971 людина.

Наступними у списку йдуть:

Іспанія – 65719 випадків, 5138 смертей.

Німеччина – 50871 випадок, 351 смерть.

Франція – 32964 випадки, 1995 смертей.

Іран – 32332 випадки, 2378 смертей.

Велика Британія – 14543 випадки, 759 смертей.

Всього у світі 597458 випадків коронавірусу та 27370 смертей. Кількість пацієнтів, які одужали - 133373 особи.

«Коронавірус COVID-19 поширився на 199 країн та територій по всьому світу та два міжнародні перевезення: круїзний корабель «Діамантова принцеса», що знаходиться в Йокогамі, Японія, і круїзний корабель MS Zaandam», - відзначили в Worldometers.

Нагадаємо, в Україні 310 хворих на коронавірус. З них 5 летальних випадків.