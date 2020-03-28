Maruv затравили в Мережі

Аня Мартинюк 28 березня 2020, 08:05

Співачка Анна Корсун стикнулась з гострою критикою в свій бік. Інтернет-спільноті не стало жаль виконавиці, яка не встигла покинути Росію.

Новину передає «Преса України».

Українська фаворитка «Євробачення 2019» Maruv, справжнє ім’я якої Анна Корсун, заявила, що її затравили у Мережі. Як відомо, співачка заявила у соцмережах, що не встигла виїхати з Росії на батьківщину, адже Україна закрила кордони навіть для своїх громадян.

В результаті інтернет-спільнота засипала її гнівними коментарями, зокрема, в агресивній формі порадивши залишатися на заробітках у Росії. Про те, що ще Maruv написали ненависники, вона розповіла в Instagram.

«Люди, які пишуть все це гівно, невже ви щиро вважаєте, що у вас більше прав, ніж у інших, хто думає інакше? Чи ви вважаєте, що вам це додає благородності та доброчесності? Ні, не додає! Чого ви навчаєте своїх дітей? Що ви показуєте цими побажаннями суспільству? Ви показуєте приклад агресії, труїте інших, хто відрізняється від вас .. Ось тільки життя - це складна штука і довга нива! Сьогодні ти, а завтра тебе», - відповіла вона агресивним коментаторам.