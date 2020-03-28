Maruv затравили в Мережі

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Співачка Анна Корсун стикнулась з гострою критикою в свій бік. Інтернет-спільноті не стало жаль виконавиці, яка не встигла покинути Росію.
Новину передає «Преса України».
Українська фаворитка «Євробачення 2019» Maruv, справжнє ім’я якої Анна Корсун, заявила, що її затравили у Мережі. Як відомо, співачка заявила у соцмережах, що не встигла виїхати з Росії на батьківщину, адже Україна закрила кордони навіть для своїх громадян.
В результаті інтернет-спільнота засипала її гнівними коментарями, зокрема, в агресивній формі порадивши залишатися на заробітках у Росії. Про те, що ще Maruv написали ненависники, вона розповіла в Instagram.
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Этот пост о наболевшем. Вот он: Пример нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе. И это лишь малая часть(((( (Листай карусель) В этом посте я хочу написать о хэйте, шэйминге и буллинге, с которым я очень часто сталкиваюсь. Почему вы считаете, что ваша позиция - единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция - пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора. Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни((( Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью. Люди, которые пишут все это говно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас.. Вот только жизнь - это сложная штука и долгая нива! Сегодня ты, а завтра тебя. Когда в мире стало круто желать друг другу неудачи и радоваться проблемам других? Я понимаю, что во многом - это из-за своей нереализованности в жизни, потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовлетворение, желая другому человеку беды, показывает на сколько все плохо у вас. У всех бывает паника, страх и усталость, и в такие минуты человек ждёт поддержки, а дальше он сам придёт в себя, извинится и поддержит тех, кто рядом. Самое подлое - это добивать, унижать, оскорблять, желать плохого и радоваться безнадёге и беде другого человека. Разве всем неодинаково больно, когда их ударят, оскорбят или унизят? В какую страну и куда ехать на заработки- это личное дело каждого, потому что каждый ищет своё место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать - это нормально! Продолжение в комментариях????
«Люди, які пишуть все це гівно, невже ви щиро вважаєте, що у вас більше прав, ніж у інших, хто думає інакше? Чи ви вважаєте, що вам це додає благородності та доброчесності? Ні, не додає! Чого ви навчаєте своїх дітей? Що ви показуєте цими побажаннями суспільству? Ви показуєте приклад агресії, труїте інших, хто відрізняється від вас .. Ось тільки життя - це складна штука і довга нива! Сьогодні ти, а завтра тебе», - відповіла вона агресивним коментаторам.
08:05: Maruv затравили в Мережі
15:03: Рівненська міськрада вирішила злякати коронавірус пам’ятником бандері за 2 млн грн
14:42: Тілль Ліндеманн та Борис Джонсон підхопили коронавірус
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13:29: Трюдо не підтримав ідею Трампа дислокувати війська на кордоні з Канадою
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