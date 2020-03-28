В Україні 310 хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 28 березня 2020, 07:35

За даними МОЗ, кількість хворих на COVID-19 збільшилась на 92 особи.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ навели нові статистичні дані щодо коронавірусної хвороби. На жаль, кількість виявлених хворих лише росте. За 27 березня українців з COVID-19 виявлено ще 92 особи. Загальна кількість інфікованих становить 310 осіб.

Раніше очільник МОЗ Ілля Ємець попереджав, що кількість інфікованих буде лише рости. Він також нагадав, що в країні немає можливості провести гідне лікування інфікованих.

«Самоізоляція протягом 14 днів є обов’язковою для всіх громадян, котрі повернулися з-за кордону. Це допоможе знизити ризик поширення коронавірусної інфекції», - додали в МОЗ.

До слова, штраф за порушення режиму самоізоляції складає від 17000 гривень до 34000 гривень.