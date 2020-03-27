Рівненська міськрада вирішила злякати коронавірус пам’ятником бандері за 2 млн грн

Аня Мартинюк 27 березня 2020, 15:03

Очевидно, рівненські депутати думали, що знайшли слушний час для освоєння двох мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що депутати Рівненської міськради прийняли важливе на час епідемії рішення. Так, вони дали добро на виділення цілих двох мільйонів гривень українських платників податків на новий пам’ятник Степану Бандері.

Однак, пізніше фінансування пам’ятника відклали. Про це розповів голова українського єврейського комітету Едуард Долинський.

«Це дуже потрібна зараз інвестиція - вид Бандери повинен налякати коронавірус», - зазначив він у соцмережі.