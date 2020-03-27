Тілль Ліндеманн та Борис Джонсон підхопили коронавірус

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57-річний лідер Rammstein та 55-річний голова уряду Великої Британії наразі боряться за своє здоров’я.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 березня, стало відомо, що вокаліст Rammstein Тілль Ліндеманн, який є партнером української співачки Світлани Лободи, наразі знаходиться в реанімації у Берліні. У нього виявили коронавірусну інфекцію. Інших подробиць щодо стану здоров’я 57-річного виконавця наразі немає.
Також стало відомо, що коронавірус виявили й у 55-річного прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Про це він написав у Twitter.
«Я зараз самоізолююсь, але я продовжуватиму вести діалог з урядом через відеоконференцію», - зазначив він.
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