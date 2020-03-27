Українців обурила низька ціна продажу землі

Аня Мартинюк 27 березня 2020, 14:16

Олександр Дубінський розповів, за скільки Україна «продасть» МВФ свої землі. Інтернет-спільнота нагадала, що більшість громадян країни не підтримають ні продаж землі, ні розрахунок землею за борги.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 березня, представник президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що в переддефолтному стані Україні пропонують дозволити продаж землі «за 8,8 млрд доларів подачки від МВФ».

«Ось вам і вся ціна самого кращого чорнозему в світі. Який потім заберуть в рахунок сплати зовнішніх боргів, які тепер «захищена стаття бюджету», - написав він.

В результаті інтернет-спільноту обурив такий хід подій. У Мережі засипали нардепа наступними коментарями: «Ось тепер зрозуміло навіщо людей на карантин розігнали, щоб не влаштовували протести, і на майдан не збиралися, обіцяв же всіх посадити, ось посадив всі сидять по домівках», «Спочатку треба викопати весь бурштин і спиляти весь ліс», «Даааааа ти шо ....... я ще при Петрові попереджав. Не беріть землею розплачуватися будете. Сміялися? Дуже смішно було? Тепер як? Так само смішно?», «Просто розкрадіть все самі», «Прям бачу як МВФ набирає в кишені землю».