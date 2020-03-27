В анексованому Криму зафіксовано 14 випадків COVID-19

Аня Мартинюк 27 березня 2020, 13:57

За останню добу на півострові зафіксовано сім нових випадків інфікування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 березня, російські ЗМІ повідомили, що в анексованому Криму зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це розповів так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

«За минулу добу у нас сім нових хворих. Ситуація розвивається, тому сьогодні будемо вживати додаткових заходів. Я за те, щоб цей період був жорстким, але коротким. Прошу всіх кримчан сконцентруватися і зрозуміти, що всі заходи спрямовані на збереження їх життя і здоров'я», - зазначив він.

Тепер загальна кількість хворих на смертоносний коронавірус становить 14 осіб. Так званий головний санітарний лікар на півострові Наталія Пеньківська уточнила, що 10 інфікованих не мають клінічних проявів.

«Це ті особи, яких ми виявили під час роботи з тією категорією громадян, які повертаються з-за кордону. Вони могли стати розповсюджувачами інфекції, якби не були вчасно виявлені», - розповіла вона.