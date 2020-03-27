Тілль Ліндеманн та Борис Джонсон підхопили коронавірус 14:42
Трюдо не підтримав ідею Трампа дислокувати війська на кордоні з Канадою 13:29
"Вовкина тысяча" украинским пенсионерам: спонсором проекта может стать Путин 11:11
Курс гривні до долара встановився на користь тримачів іноземної валюти 10:57
У МОН розповіли, чи платитимуть вчителям зарплату під час карантину 08:02
В Ужгороді авто депутата «прикрасили» вінком та фарбою 14:37
Відома співачка пояснила, чому ніколи не підтримає вакцинацію проти коронавірусу 12:52
Канадська сторона назвала ідею абсолютно непотрібною й навіть більше, вона може навіть нашкодити відносинам між Канадою та США.
Новину передає «Преса України».
Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що не підтримує пропозицію президента США Дональда Трампа розмістити війська вздовж незахищеного спільного кордону. Як відомо, американська сторона таким чином вирішила боротися з розповсюдженням коронавірусу. За словами Трюдо, такий хід подій може лише нашкодити відносинам.
Тим часом віце-прем'єр-міністр Канади Христина Фріланд уточнила, що ліберальний уряд не встигає планувати направлення сотень військових на кордон для підвищення безпеки.
«Канада категорично проти цієї американської пропозиції … це абсолютно непотрібний крок, який, ми вважаємо, нашкодить відносинам. Ситуація в галузі охорони здоров'я не вимагає таких дій», - заявила Фріланд на прес-конференції.
Нагадаємо, кордон між Канадою та США простягається 8 891 кілометр і є пунктом пропуску для одних з найбільших у світі двосторонніх торговельних відносин.
До слова, у США зафіксовано найбільше випадків коронавірусної інфекції у світі – понад 82 тисячі осіб. Ще понад 1200 людей померли. Тим часом Канада з близько 1/9 населення її південного сусіда зареєструвала 4 043 випадки коронавірусу та 39 випадків смерті. Штат Нью-Йорк, який розділяє кордон з Канадою, був епіцентром спалаху у США.
14:42: Тілль Ліндеманн та Борис Джонсон підхопили коронавірус
13:57: В анексованому Криму зафіксовано 14 випадків COVID-19
13:29: Трюдо не підтримав ідею Трампа дислокувати війська на кордоні з Канадою
11:11: "Вовкина тысяча" украинским пенсионерам: спонсором проекта может стать Путин
10:57: Курс гривні до долара встановився на користь тримачів іноземної валюти
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.