Трюдо не підтримав ідею Трампа дислокувати війська на кордоні з Канадою

Аня Мартинюк 27 березня 2020, 13:29

Канадська сторона назвала ідею абсолютно непотрібною й навіть більше, вона може навіть нашкодити відносинам між Канадою та США.

Новину передає «Преса України».

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що не підтримує пропозицію президента США Дональда Трампа розмістити війська вздовж незахищеного спільного кордону. Як відомо, американська сторона таким чином вирішила боротися з розповсюдженням коронавірусу. За словами Трюдо, такий хід подій може лише нашкодити відносинам.

Тим часом віце-прем'єр-міністр Канади Христина Фріланд уточнила, що ліберальний уряд не встигає планувати направлення сотень військових на кордон для підвищення безпеки.

«Канада категорично проти цієї американської пропозиції … це абсолютно непотрібний крок, який, ми вважаємо, нашкодить відносинам. Ситуація в галузі охорони здоров'я не вимагає таких дій», - заявила Фріланд на прес-конференції.

Нагадаємо, кордон між Канадою та США простягається 8 891 кілометр і є пунктом пропуску для одних з найбільших у світі двосторонніх торговельних відносин.

До слова, у США зафіксовано найбільше випадків коронавірусної інфекції у світі – понад 82 тисячі осіб. Ще понад 1200 людей померли. Тим часом Канада з близько 1/9 населення її південного сусіда зареєструвала 4 043 випадки коронавірусу та 39 випадків смерті. Штат Нью-Йорк, який розділяє кордон з Канадою, був епіцентром спалаху у США.