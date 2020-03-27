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Кім Кардашян знову постала в латексному костюмі

Аня Мартинюк 27 березня 2020, 12:55
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Кім Кардашян знову постала в латексному костюмі

Американська знаменитість вирішила показати, що знову готова жертвувати комфортом заради яскравих образів. 

Новину передає «Преса України».

39-річна зірка реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» Кім Кардашян знову постала в улюбленому латексному костюмі. Однак тепер у ніжно-рожевому кольорі. Тим не менше, з фото видно, що їй незручно позувати у такому наряді. Зокрема, вона не змогла нормально сісти у штанах, які максимально коректували її фігуру.

«Переглядаючи фотографії, зроблені з моєї останньої поїздки та зниклого Парижа», - зазначила знаменитість, маючи на увазі обезлюднену через коронавірус столицю Франції. 

«Вона виглядає далеко не розслабленою», - відзначили в Мережі.

Нагадаємо, раніше знаменитість показала, як їй важко вдягатись в такого роду наряди. Раніше вона продемонструвала, як латексиний костюм гірчичного кольору їй допомагала надягати ціла команда помічників.

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