Кім Кардашян знову постала в латексному костюмі

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Американська знаменитість вирішила показати, що знову готова жертвувати комфортом заради яскравих образів.
Новину передає «Преса України».
39-річна зірка реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» Кім Кардашян знову постала в улюбленому латексному костюмі. Однак тепер у ніжно-рожевому кольорі. Тим не менше, з фото видно, що їй незручно позувати у такому наряді. Зокрема, вона не змогла нормально сісти у штанах, які максимально коректували її фігуру.
«Переглядаючи фотографії, зроблені з моєї останньої поїздки та зниклого Парижа», - зазначила знаменитість, маючи на увазі обезлюднену через коронавірус столицю Франції.
«Вона виглядає далеко не розслабленою», - відзначили в Мережі.
Нагадаємо, раніше знаменитість показала, як їй важко вдягатись в такого роду наряди. Раніше вона продемонструвала, як латексиний костюм гірчичного кольору їй допомагала надягати ціла команда помічників.
11:11: "Вовкина тысяча" украинским пенсионерам: спонсором проекта может стать Путин
10:57: Курс гривні до долара встановився на користь тримачів іноземної валюти
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