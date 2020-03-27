В Україні 17 областей з коронавірусом – МОЗ

Аня Мартинюк 27 березня 2020, 12:28

У МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус, а також про кількість людей, які одужали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 березня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість хворих на COVID-19 в Україні наразі зросла до 218 осіб. З них 5 летальних випадків. Крім того, 4 людям вдалось одужати.

«У трьох дорослих та однієї дитини з Чернівецької області повторні лабораторні тести на COVID-19 показали негативний результат, тобто коронавірусу не виявлено. Всі четверо осіб уже повернулись додому або повернуться найближчим часом», - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що COVID-19 поширився на 17 областей країни. Також попередньо коронавірус виявили й в анексованому Криму.

«Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 випадків;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 3 випадки;

Донецька область — 2 випадки;

Запорізька область — 8 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 24 (2 летальніх) випадки;

м. Київ — 47 випадків;

Київська область — 32 випадки;

Львівська область — 3 випадки;

Луганська область — 1 випадок;

Одеська область — 4 випадки;

Рівненська область — 9 випадків;

Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);

Херсонська область — 1 випадок;

Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;

Черкаська область — 2 випадки», - уточнили в МОЗ.