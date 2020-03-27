В Україні 17 областей з коронавірусом – МОЗ

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У МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус, а також про кількість людей, які одужали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 березня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість хворих на COVID-19 в Україні наразі зросла до 218 осіб. З них 5 летальних випадків. Крім того, 4 людям вдалось одужати.
«У трьох дорослих та однієї дитини з Чернівецької області повторні лабораторні тести на COVID-19 показали негативний результат, тобто коронавірусу не виявлено. Всі четверо осіб уже повернулись додому або повернуться найближчим часом», - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що COVID-19 поширився на 17 областей країни. Також попередньо коронавірус виявили й в анексованому Криму.
«Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 5 випадків;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 3 випадки;
Донецька область — 2 випадки;
Запорізька область — 8 випадків;
Закарпатська область — 1 випадок;
Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область — 24 (2 летальніх) випадки;
м. Київ — 47 випадків;
Київська область — 32 випадки;
Львівська область — 3 випадки;
Луганська область — 1 випадок;
Одеська область — 4 випадки;
Рівненська область — 9 випадків;
Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
Херсонська область — 1 випадок;
Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
Черкаська область — 2 випадки», - уточнили в МОЗ.
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