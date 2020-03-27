"Вовкина тысяча" украинским пенсионерам: спонсором проекта может стать Путин

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16 марта 2020 года была опубликована моя статья под заголовком "Владимир Зеленский - суперагент ФСБ "Тимофей": фейк или реальность?" https://uapress.
... Итак, Владимир Зеленский прогарантировал всем ветеранам, получающим пенсию не более пяти тысяч, по дополнительной тысяче гривен. В народе "акция" получила название "Вовкина тысяча". Мы не будем в данный момент обсуждать популизм "президентского гения"... Ибо некорректно, на мой взгляд, поощрять одной и той же суммой - тысячей гривен - двух ветеранов, если пенсия первого составляет 1638 гривен, а второго - 4968. Нет, сегодня мы поговорим о другом: где президент возьмет деньги?...
... Итак, согласно данным ПФУ, президенту предстоит "осчастливить" приблизительно 9,3 млн. украинских пенсионеров. Ну и соответственно, сумма выплат должна будет составить около 9,3 млрд грн. Потенциальные источники финансирования:
Все. Источники исчерпаны. Что же предпримет Владимир Зеленский, где он возьмет эти 9 млрд? Я могу ошибаться, но на сегодня единственный человек, который может "финансово поддержать коллегу" - это президент РФ. Уже всем понятно, что Зеленский - откровенно пророссийский президент. Он более близок к Путину, чем тот же Янукович. "Проффесора" Кремль купил за 15 млрд. долларов. Зеленский же, не требуя у РФ абсолютно никаких преференций, "на общественных началах" тащит страну в вонючее стойло "руськага мира". "Барыга Порошенко" торговал с Россией, исправно пополнял налогами казну РФ. Но при нем не возникало разговоров о том, что пора бы возобновить поставку воды в Крым, усадить за стол переговоров лидеров террористических "ЛДНР" и придать россиянам статус миротворцев. Зеленский для Путина - несомненно верный союзник и податливый оппонент. А потому президенту РФ необходимо, чтобы "слуга народа" как можно дольше занимал главный кабинет в здании на Банковой. На этом основании Путину необходим высокий рейтинг Зеленского. Необходим даже больше, чем самому Зе. Если президент Украины не выдаст пенсионерам по обещанной тысяче, он наживет себе врагов в количестве девяти миллионов избирателей и рейтинг Зеленского просто рухнет. А потому вполне вероятно, что именно Путин может стать донором "Вовкиной тысячи", именно РФ даст необходимые 9 млрд. Как завести деньги а Украину - механизм, я уверен, найдется. Но других вероятных источников у Зеленского нет... Это предположение, я могу ошибаться, но время покажет.
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".
11:11: "Вовкина тысяча" украинским пенсионерам: спонсором проекта может стать Путин
10:57: Курс гривні до долара встановився на користь тримачів іноземної валюти
08:02: У МОН розповіли, чи платитимуть вчителям зарплату під час карантину
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