Курс гривні до долара встановився на користь тримачів іноземної валюти

Аня Мартинюк 27 березня 2020, 10:57

В останній робочий день тижня Нацбанк ослабив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют. Долар здорожчав на 18 копійок, євро – на 59 копійки. Готівкові курси теж змінились не на користь тримачів національної валюти.

Новину повідомляє прес-служба НБУ, передає «Преса України».

Сьогодні, 27 березня, офіційний курс гривні до долара встановився на рівні 28,13 грн. Американська валюта відвоювала у гривні одразу 18 копійок. Офіційний курс гривні до євро також піднявся до 30,86 грн. Європейська валюта забрала 59 копійок.

Готівкові курси валют теж продовжили ріст. Купівля долара відбувається за 28,06 грн, що більше від вчорашнього курсу на 13 копійок. Продаж долара відбувається за 28,74 грн, що більше від вчорашнього курсу на 20 копійки.

Купівля євро проходить за 30,45 грн, а продаж – за 31,51 грн. Що більше на 38 та 52 копійки, відповідно.