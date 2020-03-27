Дубілет не повернеться в Кабмін

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Про те, що ексміністр не працюватиме у Кабміні повідомив він сам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 березня, колишній міністр у Кабміні Дмитро Дубілет повідомив, що він таки не входитиме до складу Кабміну. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.
«При цьому я хочу довести до кінця частину проектів з топ-50 (минулий пост). Буду ними займатися ззовні - благо, досвід впровадження iGov в якості волонтера є. Зараз повертаюся в рідну стихію - в бізнес», - написав він.
Дмитро Дубілет також побажав усім пережити карантин з найменшими витратами. Нагадаємо, за час роботи Дубілета у Кабміні було проведено ряд важливих проектів. Раніше у соцмережі він представляв список з 50 проектів, які було реалізовано й планувалось реалізувати на посту міністра.
Для прикладу, була проведена оцінка чисельності населення України різними методами, в результаті держава зекономила чималу суму.
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