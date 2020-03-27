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Моторошна ДТП сталась біля Києва

Аня Мартинюк 27 березня 2020, 09:48
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Моторошна ДТП сталась біля Києва

Біля Києва мотоцикліст з пасажиркою загинули страшною смертю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 березня, стало відомо про трагічну ДТП в районі Вишгороду, а саме на автодорозі між селами Сухолуччя і Богдани. Тут мотоцикліст не впорався з керуванням та врізався у дерево. Разом з ним їхала пасажирка.

На жаль, нікому вижити не вдалось. Водій Kawasaki та пасажирка загинули на місці. Про трагедію розповів користувач соцмережі Влад Антонов.

Як зазначається, дівчині в результаті ДТП відірвало голову.

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