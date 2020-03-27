В Нью-Йорку задіяли мобільні морги

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Причина такого ходу подій – спалах коронавірусу. Це вперше з часів трагедії 11 вересня у місті діятимуть тимчасові морги.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Bloomberg, Нью-Йорк придбав 45 причепів рефрижераторів, кожен з яких може вмістити до себе 44 тіла - на випадок, якщо міські морги та лікарні будуть переповнені кількістю загиблих від коронавірусу.
Так, морги встановлюють поблизу великих лікарень як запобіжний захід для підготовки до найгіршого сценарію.
Як зазначили чиновники, місто матиме можливість утримувати аж 3600 тіл. Нагадаємо, Нью-Йорк є епіцентром спалаху коронавірусу у США, де всього нараховано 82040 хворих та 1177 померлих. Таким чином Штати перегнали Китай за кількістю інфікованих. До слова, у Нью-Йорку хворих близько 30 тисяч осіб та близько 300 смертей.
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