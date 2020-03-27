З Нью-Йорка прибули евакуйовані українці та кішка

Аня Мартинюк 27 березня 2020, 08:42

На батьківщину повернулися 354 людини та один домашній улюбленець.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 березня, з Нью-Йорк до Києва прибув перший спецрейс з евакуйованими громадянами України. Мова йде про 354 людей. Також на батьківщину привезли одну кішку Дао. Домашнього улюбленця привезла з собою киянка Міла Щепина.

Про деталі евакуації розповів посол України в США Володимир Єльченко.

«Все було виключно добре організовано. Люди з повним розумінням сприймали ситуацію, ніяких проблем ні з посадкою, ні з реєстрацією не виникло», - заявив він.

За його словами, не всі прибули на рейс, однак близько 10 людей очікували, що з’являться вільні місця. В результаті повітряне судно полетіло повним. Всього 982 українців виявили бажання повернутися додому. Саме стільки було зареєстровано у дипмісії.

Перевірка пасажирів проводитиметься в аеропорту «Бориспіль». Крім того, усі пасажири пройдуть двотижневий карантин.

Нагадаємо, від 27 березня Україна повністю закриває кордони. Яка доля чекає українців, які не встигли повернутися до сьогодні, наразі невідомо.