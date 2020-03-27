У МОН розповіли, чи платитимуть вчителям зарплату під час карантину

Аня Мартинюк 27 березня 2020, 08:02

Любомира Мандзій повідомила, що у деяких закладах вчителям вирішили платити 2/3 зарплати. Міністр розповіла, чи це законно.

Новину передає «Преса України».

Під час онлайн-брифінгу МОН виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій повідомила, як отримуватимуть зарплати вчителі за так званий втрачений карантинний період. За її словами, керівники закладів освіти отримали три листа, де йдеться про оплату праці працівників та сумісників.

«Вчителям мають виплачувати середню зарплату в розмірі заробітної плати, затвердженої на поточний навчальний рік», - зазначила вона.

Любомира Мандзій додала, що до МОН надходять скарги про те, що окремі районні держадміністрації та відділи освіти вирішили платити вчителям 2/3 зарплати навіть попри дистанційну роботу працівників освіти. Мандзій запевнила, що МОН відреагує на кожну скаргу.

До слова, навчальний рік планують завершити вчасно, до 1 липня, навіть якщо карантин продовжуть. Літніх пришкільних таборів не буде.